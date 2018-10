Tira fuori una lametta dalla bocca: 30enne si ferisce nell'auto della polizia

Operazione complicata degli agenti della squadra volanti della polizia di Stato nel pomeriggio di martedì. Gli operatori, intervenuti in strada delle Cattane per la segnalazione di un furto all'interno del centro commerciale Auchan, si sono trovati di fronte a un soggetto molto difficile da gestire.

L'uomo, un tunisino 30enne, è stato fermato dagli addetti alla sicurezza che gli hanno trovato sotto al giubbotto capi di abbigliamento del valore di 100 euro. All'arrivo degli agenti il malvivente non voleva saperne di entrare in auto per l'identificazione in questura e ha iniziato a dare in escandescenze. Una volta messo all'interno della vettura ha quindi estratto una lametta che teneva in bocca e ha iniziato a tagliuzzarsi le braccia in segno di protesta per il fermo.

I poliziotti sono quindi stati costretti a fermarsi per l'episodio di autolesionismo e il sangue in auto. Alla fine, dopo aver ristabilito la situazione, il 30enne è stato indagato in stato di libertà per tentato furto.