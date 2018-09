Furto di 3mila euro a un artigiano: gang incastrata dal "giallo"

Colpo lampo di una banda di giovani ai danni di un artigiano vicentino. Dopo aver rubato un furgone Fiat Ducato al professionista, contenente attrezzatura da lavoro (trapani, componenti usati nell'edilizia) dal valore di circa 3000 euro tre nomadi, verso le 21:30 di lunedì, hanno abbandonato il mezzo in via Nicolò Vicentino e sono saliti su un altro furgone di colore giallo modello Fiat Scudo.

La scena non è sfuggita a un residente che ha avvisato il 113. Poco dopo una squadra delle volanti ha notato che lo stesso mezzo dall'inconfondibile colore era parcheggiato davanti al Mc Donald a ponte Alto. Dopo i controlli che hanno portato alla scoperta del bottino, gli agenti hanno denunciato i nomadi, residenti in via Torretti presso la Caritas, per ricettazione.