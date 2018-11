Furto con scasso nella notte: bar devastato e incasso sparito

Brutta sorpresa per un vicentino 56enne, titolare del bar "Albachiara" di Contrà della Caimpenta a Vicenza Est. Mercoledì mattina verso le 8 l'uomo ha aperto il locale come ogni mattina e ha trovato la porta di ingresso forzata, così come quella del magazzino.

Una volta entrato all'interno di bar il 56enne ha trovato il locale completamente a soqquadro, con la cassa - contenente 400 euro - portata via assieme a un palmare. I ladri, secondo una prima ricostruzione della poliza arrivata sul luogo, hanno colpito verso le 4:30, come risulta dalle immagini di sorveglianza attualmente in visione dagli agenti.