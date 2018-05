Vicenza, furti seriali nelle abitazioni: arrestato ladro acrobata

Vive di furti Mihai Toropoc. Attività che esegue quasi quotidianamente a seconda dell'estro della giornata. Se trova una finestra aperta si infila subito, se vede l'occasione per commettere un crimine non se la fa sfuggire. Rumeno 33enne, pluripregiudicato, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile dopo un appostamento durato qualche ora. L'hanno preso in via Frescobaldi, dove si era rifugiato in una struttura abbandonata dopo essere scappato poco prima dalla polizia mentre girovagava nei pressi dell'ex Sartori Motor.

Toropoc agiva assieme a un compilice finito in manette lo scorso novembre per reati predatori. Il 33enne rumeno era ricercato per gli ultimi crimini commessi. Il 10 luglio dello scorso anno veniva sorpreso dalla figlia di un vicentino residente in via Carpaneda: era entrato in una casa scavalcando la recinzione e entrando nelle stanze per rubare. Magro, di statura piccole e con capacità acrobatiche fuori dal comune, Toropoc riesce a introfularsi ovunque.

Un vero e proprio "gatto volante". Lo dimostra il colpo che ha fatto il 3 agosto 2017 in via Paganini: si è arrampicato su un albero e da lì è balzato su un terrazzo per poi entrare in un'abitazione dove ha rubato il cellulare. E anche il tentato furto in un condominio di via Pecori Giraldi del 9 febbraio 2018. Una dinamica da acrobata quella di prendere una trave in legno e appoggiarla al muro del palazzo per poter salire al secondo piano. In quel frangente è stato sorpreso da un poliziotto in borghese ed è riuscito a fuggire. Per questi furti e in base alle descrizioni è stato indiziato ed è scattato prima il pedinamento e poi l'arresto da parte della squadra mobile.