Vicenza, città presa di mira dai ladri: quattro colpi in poche ore

Centro città o quartieri residenziali periferici ma tranquilli. Sono queste le zone diventate appetibili per i topi di appartamento le cui azioni si sono intensificate - a sentire le cronache - negli ultimi mesi.

Nelle giornata di lunedì sono state ben quattro, con relative denuncie in questura, le incursioni dei ladri. In corso Fogazzaro, nel cuore della città, una 70enne amica della propietaria di un appartamento al primo piano ha avvisato gli agenti che la casa era completamente a soqquadro. La signora ogni tanto si reca lì perchè attualmente la sua amica è all'estero e i ladri hanno appunto approfittato di questa assenza per rivoltare l'appartamento come un calzino. Ancora da quantificare il danno subito dal furto.

Il secondo episodio è avvenuto nella sede di Capsule Caffé Outlet della Caffé Vero in Strada Padana Verso Verona. Alle 9:30 del mattino un dipendente ha notato che la porta era forzata e non poteva entrare. Infatti i ladri, nel tentativo di accedere avevano manomesso il sistema d'allarme e scassato la serratura.

Altro furto in via Fabris, zona Ospedaletto. Qui il proprietario, un vicentino 44enne, è rientrato alle 18:30 e ha trovato la porta spalancata e le stanze messe sottosopra. Gli è bastato un breve controllo per scoprire che i topi di appartamento, entrati da una porta finestra della camera da letto, avevano portato via preziosi in oro e pure i suoi vestiti. Infine, colpo con un bottino di monili in oro e un televisore Samsung da 43 pollici in via Nado, laterale di viale Trieste. La propietaria ha raccontato alla questura che, rientrando alle 19, ha trovato la porta finestra del terrazzino al primo piano forata con un trapano e aperta e, naturalmente, la casa a soqquadro.