Vicenza,raffica di furti in città: cinque colpi in poche ore

Si muovono velocemente, in cerca di un bottino magari un po' più ghiotto visto che siamo sotto le feste di Natale, e arraffano gioielli, contanti e quello che trovano. Che si tratti di una sola banda o di diversi topi di appartamenti è difficile da capire. Le zone colpite l'altro ieri da una raffica di furti sono infatti lontane tra loro. Sono stati cinque i colpi messi a segno dai ladri nel giro di nemmeno otto ore e tutti con la stessa modalità dello scasso della porta.

LA BIRRERIA Nella mattinata di mercoledì il titolare della birreria Bierkrug ha trovato una brutta sorpresa aprendo il locale. I malviventi erano infatti entrati togliendo la corrente da una cabina elettrica e forzando una porta vetri sul retro. Appena scattato l'allarme i ladri sono poi riusciti a disattivarlo e sono entrati nel bar, facendo pure saltare il sistema anti-intrusione. Una volta all'interno hanno svuotato tutte e quattro le slot machine e il registratore di cassa che conteneva però solo poco contante. Ancora da quantificare l'importo del bottino.

VIA MALASPINA. Un gioco da ragazzi per i ladri aprire la porta d'ingresso di un appartamento al numero 5 di via Malaspina, zona Biron di Sopra. L'inquilina, una vicentina 53enne, era uscita per una commissione verso le dieci di mattina, non chiudendo a doppia mandata la porta di casa. Prima che tornasse la signora, verso le 12, hanno fatto in tempo a rovistare tutte le stanze e a rubare gioielli e contanti per 1000 euro.

VIA PIZZOCARO. Molti i furti registrati nei mesi scorsi nel quartiere Sant'Andrea. L'ultimo, quello di ieri, è avvenuto in pieno pomeriggio in una casa di via Pizzocaro. Stesso metodo anche in questo caso: propietari assenti e porta forzata anche se le vittime si sono accorte solo dalla camera da letto messa a soqquadro che qualcuno era entrato. La porta non presentava infatti segni di effrazione. I ladri avevano raccolto un grosso bottino: oro, monili e pietre preziose per più di 4mila euro.

VIA BACHELET. Doppio furto a Ca'Balbi in serata verso le 19. Anche qui i malviventi sono entrati tranquillamente dalla porta di due appartamenti in un condominio al civico 30 di via Bachelet. In un caso hanno giocato facile: la propietaria era infatti uscita a portar fuori il cane lasciando le chiavi nella toppa. Al ritorno erano spariti 210 euro. Nell'appartamento al piano di sopra, invece, la porta è stata forzata ma il propietario deve ancora quantificare il bottino.