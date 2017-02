Vicenza, Fiera vieta ingresso ai minori. Berlato: "Vergogna!"

"Io questa manifestazione l'ho ideata e se l'Ente Fiera non recederà dai suoi propositi confermo sin d'ora che, per la prima volta dalla nascita di questa manifestazione, non parteciperò per protesta all'edizione 2017 di HIT SHOW, invitando tutti i miei amici e le persone che conosco a seguire il mio esempio". Con queste parole e con un comunicato stampa avvelenato il consigliere regionale si scaglia contro via Dell'Oreficeria che ha deciso di vietatare a minori di 14 anni, anche se accompagnati, l'ingresso al salone internazionale della caccia.

"Ritengo vergognosa ed assolutamente inaccettabile la scelta dell'Ente Fiera - continua Berlato - ci chiediamo quali menti contorte abbiano partorito una simile decisione che vieta agli appassionati di farsi accompagnare dai loro figli e dai loro nipoti". Sergio Berlato allarga l'invito a tutte le aziende e le associazioni espositrici di comunicare "il senso della nostra più vibrata disapprovazione per questa scelta a dir poco incomprensibile".

"Non sappiamo ancora quali siano le reali motivazioni che hanno spinto l'Ente fiera ad adottare questa scelta scandalosa, ma riteniamo che tutti gli appassionati di caccia, pesca, armi sportive e legali possessori di armi in genere, debbano indignarsi per questa decisione inaccettabile e ribellarsi con forza dimostrando in tutti i modi la loro profonda disapprovazione", conclude il consigliere assicurando: "Forte sarà la reazione e l'indignazione degli appassionati che con la loro copiosa partecipazione hanno permesso in questi anni un successo crescente di questa manifestazione, fino a portarla a livelli internazionali".