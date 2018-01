Vicenza, Fiera dell'Oro blindata: il bilancio della polizia

Quest’anno, il dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Polizia di Stato della Questura di Vicenza, supportata dalla security di “Italian Exhibition Group”, ha permesso di segnare il numero “0” alla voce dei furti consumati all’interno della Fiera che ospitava “VicenzaOro January 2018”.

L’attività di prevenzione è stata sviluppata attraverso una modulazione dei servizi "a cerchi concentrici” partendo dal monitoraggio del traffico di autovetture sulle principali arterie stradali di accesso all’area più sensibile. Questo screening a largo raggio si è avvalso anche degli input informativi provenienti dalle Squadre Mobili di tutte le province della regione Veneto che, in base ad un progetto della Squadra Mobile di Vicenza avallato dal Servizio Centrale Operativo, hanno provveduto alla registrazione di numerose targhe di autoveicoli parcheggiati in zone ritenute di interesse investigativo nelle rispettive realtà territoriali.

La black list

Questa iniziativa, condotta alcuni giorni prima dell’evento, ha consentito di inserire 147 targhe all’interno di una cosiddetta “black list”, già alimentata da un elenco di estremi di veicoli in uso a persone dedite a furti, telematicamente connessa ad una rete di telecamere posizionate in punti strategici ed in grado di generare “alert” per il personale di polizia. Il sistema in argomento, tra le 61.578 targhe complessivamente lavorate con software elettronico collegato ai citati presidi di videosorveglianza, ha restituito segnalazioni per 178 veicoli inclusi in “black list”, di cui 14 inseriti sulla base del descritto monitoraggio preventivo nelle varie province.

Sugli stessi, quindi, sono stati effettuati interventi mirati attraverso il blocco delle autovetture e l’identificazione degli occupanti che, in alcuni casi sono stati allontanati, in altri accompagnati in ufficio per denunce e adozione di misure di prevenzione.

Gli interventi