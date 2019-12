Fermato per il "festino" in auto, gli trovano 40 grammi di "maria" negli slip: arrestato

Una "festina" in auto alle 1:30 della notte tra sabato e domenica ha richiesto l'intervento di una volante in corso Padova a Vicenza. Quattro giovani, tra i quali un italiano, un moldavo e un ucraino, stavano disturbando i residenti con la musica a tutto volume. Assieme a loro, un 21enne origianario del Burkina Faso, S.B., già noto alle forze dell'ordine, che appena 15 giorni fa aveva patteggiato sei mesi di condanna per droga.

Il giovane è stato portato in questura e, a seguito della perquisizione, la polizia gli ha trovato 40 grammi di marijuana nascosti all'interno degli slip. A quel punto, per lui, è scattato l'arresto, convalidato nella mattinata di sabato.