Ubriaco fradicio dopo il festino picchia gli agenti: arrestato 24enne

Un compleanno iperalcolico nella centralissima Contrà del Monte, laterale di Corso Palladio, è finito male per Riccardo Secco, 24enne vicentino residente in città. Il giovane è stato arrestato e finirà a processo per direttissima con le accuse di resistenza, minacce, oltraggio e lesioni gravissime a pubblico ufficiale.

LA VICENDA

Poco dopo le una di notte una pattuglia delle volanti che stava effettuando un servizio di controllo in centro storico vede un giovane per terra e una ragazza che cerca di sollevarlo. A causa del peso del ragazzo la donna non riesce nel suo intento, lo alza un po' ma il 24enne ricade sbattendo la faccia per terra.

Il giovane, poi identificato in Riccardo Secco, si ridesta solo all'arrivo degli agenti, scesi nel frattempo dall'auto. A quel punto il 24enne comincia a inveire con ogni genere di offesa contro gli operatori che tentano di calmarlo e arriva a colpire con vari pugni uno di loro al braccio e alla spalla.

Immobilizzato e portato in questura, il giovane ha continuato a dare in escandescenze anche in auto. A quel punto è scattato l'arresto con una serie di accuse pesanti.