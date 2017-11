Natale 2017: acceso l'albero in Piazza dei Signori

Buon Natale Vicenza. Esattamente un mese prima del 25 dicembre la città ha aperto ufficialmente la stagione natalizia. Sabato alle 17:30, sotto una pioggia battente, il sindaco Variati ha "acceso l'albero e le luminarie con i bambini e gli insegnanti della scuola primaria Rodari di via Turra.

Con oltre 260 eventi tra concerti, teatro, spettacoli e conferenze - compresa la festa di fine anno - in centro e nei quartieri da oggi fino a tutto gennaio 2018 Vicenza è pronta per le feste di Natale illuminate da corso Palladio a corso Fogazzaro e fino a porta Castello; da Piazza dei Signori - con due alberi da 14 e 8 metri - fino a Piazza Matteotti (dove è installato un altro albero) passando per la cascata di luci della Torre Bissara in piazza delle Erbe.

VICENZA LIGHT 2017