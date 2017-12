Vicenza, è Natale anche per i senzatetto: festa all'albergo cittadino

Mercoledì 20 dicembre dalle 20.30 alle 22, in Albergo Cittadino, si terrà una festa di Natale aperta a tutti, in solidarietà alle persone senza dimora accolte nella struttura e per scambiarsi gli auguri natalizi. L'iniziativa è organizzata da Cosep, cooperativa sociale che dal 2010 gestisce per conto del Comune le strutture adibite all'accoglienza delle persone che si trovano in situazione di marginalità sociale, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie.

All’evento parteciperanno anche tanti volontari che animeranno la serata con musica, una tombola con premi e uno spettacolo di giocoleria. Per l’occasione saranno esposti anche alcuni oggetti creati nei laboratori di “Restart”, un progetto che coinvolge persone senza dimora o con difficoltà economiche e relazionali, gestito da COSEP in via Cederle 8 a Vicenza, patrocinato dal Comune di Vicenza e finanziato con il contributo della Fondazione Cariverona.

"Festeggiare l'arrivo del Natale all'albergo cittadino è un modo per sentirsi parte di una comunità in cui le persone sanno condividere le fatiche e le gioie della vita - sottolinea l'assessore alla comunità e alle famiglieIsabella Sala - . Ogni anno è un momento di amicizia vera in cui si condividono musica, dolci, la classica tombola e il desiderio di serenità che è di tutti. Invito tutti i cittadini a partecipare al momento di festa"