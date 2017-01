Vicenza, ferito a bottigliate: 30enne in rianimazione

Misterioso episodio di sangue, la sera di San Silvestro, poco prima delle 20 in pieno centro a Vicenza.



Secondo le prime informazioni, il Suem 118 ed i carabinieri sono intervenuti in piazza Castello perchè allertati da alcuni passante che hanno visto un uomo sanguenante. La vittima, un 30enne la cui identità non è ancora nota, sarebbe stato ferito con una bottiglia rotta e l'aggressore si è poi dileguato. L'uomo è stato trasportato in Rianimazione al San Bortolo, ma non sarebbe in pericolo di vita.