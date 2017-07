Vicenza, ferisce la convivente con un bastone: vivono in una cascina occupata

Una donna con il capo sanguinante, lungo la strada, che ferma un auto in transito. Una scena che ovviamente ha insospettito subito la volante della polizia in pattugliamento sulla strada Marostica martedì poco prima delle 22:00. Non appena si sono fermati gli agenti sono stati raggiunti da una vicentina 49enne con una ferita in testa. "L'uomo che vive con me mi ha picchiata con un bastone di acciaio", ha raccontato la donna ai poliziotti, conducendoli all'abitazione dei due.

Arrivati in una cascina lì vicino gli agenti hanno trovato F.R., 52enne, che ha subito confessato di essere stato lui l'autore del ferimento, avvenuto con un manico di scopa di metallo che l'uomo ha consegnato. Dopo aver appurato che l'aggressione è avvenuta per futili motivi e per l'improvvisa perdita di controllo del 52enne, gli agenti si sono stupiti del perfetto ordine della cascina. L'acqua corrente era assicurata da un impianto collegato a un pozzo esterno, le camere erano pulite e il giardino era ben curato.

"Sono qui da tempo e ho ricavato questa casa in una cascina che non è mia e che ho occupato perchè ho perso il lavoro e non ho più soldi", ha dichiarato l'uomo, raccontando di essere un ex-giardiniere e di aver conosciuto la donna, alla quale non è legato sentimentalmente, un po' di tempo prima, iniziando una convivenza. L'ex giardiniere è stato quindi denunciato per lesioni aggravate.