Vicenza, raffica di furti in città: ladri "estivi" in azione

Agiscono sopratutto di notte e tengono d'occhio le case con le serrande abbassate da un po' di giorni. E poi approfittano della calura estiva perchè molte finestre rimangono aperte. Insomma, attenzione ai topi di appartamento. In estate i cosiddetti reati predatori aumentano fisiologicamente; le case si svuotano per le vacanze o in molti casi le persone soprattutto anziane restano sole.

Nella giornata di lunedì a Vicenza sono state presentate quattro denunce per furti e tentati furti. Il primo episodio risale alla tarda serata di domenica. Verso le 23:30, in via del Carso, un 65enne era nel salotto di casa con degli amici quando uno di essi ha intravisto un'ombra in cucina. Era un ladro, descritto come un uomo di carnagione scura, che si era intrufolato dal terrazzino della cucina lasciato aperto e, dopo aver rubato un cellulare, è scappato dalla stessa via scendendo dalla grondaia.

In via Battaglione Val Camonica, zona Villaggio del Sole, una signora 63enne ha avuto l'amara sorpresa di trovare la casa della madre defunta completamente a soqquadro. L'abitazione è deserta e i vicini hanno riferito di aver visto le luci accese nelle notte tra sabato e domenica. La signora si trovava in vacanza e, appena tornata, ha dovuto fare la conta degli oggetti sottratti dai ladri che oltre alla porta d'ingresso hanno scassinato anche quella del garage.

Nella stessa nottata altro furto con scasso in un appartamento di via Pigafetta dove abita una ragazza 25enne. Nottetempo, mentre era fuori casa, il topo di appartamento ha manomesso la serratura e le ha portato via 500 euro. Infine, sempre nella notte tra sabato e domenica, ai ladri è andato male il colpo al ristorante Laghetto di strada Marosticana. Sono infatti riusciti a tagliare la recinzione di ingresso al locale ma hanno avuto delle difficoltà con le sbarre delle finestre di accesso. Il proprietario, il mattino seguente, le ha trovate solo scalfitte.

FURTI IN ABITAZIONE: I CONSIGLI SU COME DIFENDERSI