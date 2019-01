Ruba due cellulari al centro commerciale: arrestato 27enne

Credeva di passare inosservato il 27enne rumeno che venerdì verso mezzogiorno è entrato al supermercato Famila a Parco Città e ha aperto una teca rubando due cellulari. La sorveglianza del negozio si è invece accorta del furto ma non ha fatto in tempo a fermalo. Dopo essere uscito dal centro commerciale il ladro è infatti fuggito a piedi verso viale Trieste. È lì che la polizia, avvertita dal direttore del supermercato, lo ha fermato e perquisito trovando una lima da unghie.

Sulla base del ritrovamento è scattato l'arresto in flagranza di reato e, dopo la conferma con il riconoscimento da parte del personale del Famila, l'uomo è stato portato in questura. Subito non voleva collaborare con la polizia che gli ha trovato addosso un mazzo di chiavi. Gli agenti, dopo aver provato ad aprire vari cancelli in via Parenzo (la laterale di viale Trieste dove l'hanno visto uscire) hanno fatto parlare l'uomo che li ha portati nell'appartamento dove era ospite di suoi connazionali. Nella sua camera hanno trovato i due telefoni cellulari rubati. Nella mattinata di sabato il rumeno ha patteggiato, nel processo per direttissima, a otto mesi di reclusione, pena sospesa.