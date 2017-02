Vicenza, falso certificato per la patente pagato 15mila euro: tre denunciati

Tre vicentini, un 44enne di Recoaro, un 50enne e un 47enne entrambi di Valdagno, sono stati denunciati per aver tentato di frodare la motorizzazione civile. Come riporta Il Giornale di Vicenza il 44enne, con problemi di dipendenza da alcol, si sarebbe rivolto agli altri due per ottenere un falso certificato di idoneità in modo da ottenere il rinnovo della patente.

La documentazione presentata ha insospettito il funzionario della motorizzazione civile che ha segnalato la cosa alla polizia giudiziaria della stradale. Gli agenti a seguito di una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei due valdagnesi, avrebbero sequestrato svariati certificati medici in bianco e due motociclette da trial probabilmente rubate perché prive di documentazione e con i numeri di telaio cancellati. Le indagini proseguono per verificare se questi due soggetti siano a capo di una rete di false idoneità a pagamento.