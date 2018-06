Vicenza, fa pipì sull'auto della polizia: denunciato vicentino con passaporto rubato

Un vicentino di 23anni, B.R., con precenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per ricettazione in quanto in possesso di un passaporto presumibilmente rubato.

Verso le 12 di giovedì una pattuglia delle volanti interviene in via Rattazzi chiamata da un residente che segnala lo strano comportamento di un individuo. Arrivati sul posto e mentre stavano parlando con il cittadino che li ha chiamati, gli agenti si accorgono che l'individuo segnalato sta facendo pipì sulla loro macchina per poi darsela a gambe. Alle 13:30 arriva in centrale un'altra chiamata: questa volta la segnalazione è su di un giovane che ha scavalcato la recinzione di un palazzo in via Dei Mille. La pattuglia si reca sul luogo e trova, riconoscendolo, lo stesso soggetto che poco prima aveva urinato sulla vettura di servizio.

Identificato nel 23enne, il soggetto si giustifica in malo modo e tenta di sfuggire ai controlli dei poliziotti che addosso gli trovano un passaporto intestastato a un'altra persona. Portato in questura, sono scattate le denunce a suo carico.