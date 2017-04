Vicenza, fa picchiare l'amante della moglie: denunciato

Roso dal sospetto, ha ingaggiato un investigatore privato e, avuta conferma del tradimento della bella moglie 29enne, si è rivolto a tre gorilla per far dare una lezione all'amante; successivamente avrebbe ammesso il gesto ed è stato qundi denunciato dalla vittima.



La vicenda è riferita da Il Giornale di Vicenza, con gli investigatori impegnati a far luce su un classico triangolo finito, però, con un pestaggio su commissione: a finire al pronto soccorso è stato un agente di commercio 35enne mentre un manager 50enne rischia di finire a processo. L'aggressione sarebbe avvenuta alcuni mesi fa, all'esterno di una discoteca della città.