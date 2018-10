Rapina la ex, poi torna nella notte: denunciato

B.B, cittadino ivoriano classe 1988, residente a Creazzo, è stato denunciato la scorsa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza per rapina.

L'uomo, a Vicenza, verso le 13,30 di ieri, martedì 9, minacciando la sua ex in casa, si faceva consegnare da questa un telefono cellulare ed un computer. Successivamente, verso l'1 di oggi, mercoledì 10, si ripresentava a casa della stessa. A questo punto, la ragazza, intimorita, decideva di chiamare i Carabinieri, che intervenuti prontamente sul posto, rinvenivano addosso a B.B. il computer ed il cellulare della ragazza. Immediata è scattata la denuncia alla Procura di Vicenza per rapina.