Vicenza, lo cercano per arrestarlo: lui si nasconde nell’armadio della fidanzata

Aveva l'obbligo di firma in questura per reati legati allo spaccio ma non lo rispettava. Messo ai domiciliari ad aprile, dopo pochi giorni è evaso rendendosi irreperibile. M.D.R., venticinquenne vicentino, sabato scorso è stato rintracciato dai carabinieri in città, a casa della fidanzata.

Come in un film dell'ispettore Clouseau, il giovane ha cercato di sfuggire alla cattura nascondendosi all’interno di un armadio della camera da letto. Una scena comica, che naturalmente non ha impedito ai militari di riportarlo a casa, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.