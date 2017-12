Vicenza, evade dai domiciliari: pusher in manette

Stava tranquillamente chiaccherando fuori dalla sua abitazione con un connazionale alle 2:30 di giovedì nonostante la disposizione degli arresti domiciliari. Per questo i carabinieri di Vicenza la scorsa notte hanno arrestato nella flagranza di reato di evasione il cittadino nigeriano L.A., 33enne, domiciliato in città in via Cappello.

Per lui l’Ufficio di Sorveglianza di Verona aveva disposto gli arresti domiciliari a seguito di attività di indagine avviata in passato nei suoi confronti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata, durante il rito direttissimo, il nigeriano è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e disposto gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.