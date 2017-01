Vicenza, evade dai domiciliari per rubare al market

Nonostante la misura restrittiva a suo carico, alle 19 di venerdì, è uscita e si è recata al supermercato Famila nella galleria di Parco Città, a Vicenza dove ha iniziato ad arraffare i prodotti dagli scaffali occultandoli sotto i vestiti. A notarla è stato però un addetto alla sicurezza che ha bloccato la donna, P.M. 54enne rom, e le ha chiesto di mostrare il contenuto della borsa

Messa alle strette la 54enne ha mostrato quanto aveva nascosto: generi alimentari per circa 100 euro. Niente a che vedere con i pochi prodotti che aveva passato alla cassa per un importo di 10 euro. Sul posto è quindi intervenuta una volante che ha denunciato la nomade per furto ed evasione, inviandola ancora di domiciliari nella sua roulotte.