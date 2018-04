Vicenza, evade dai domiciliari: 30enne finisce in carcere

I carabinieri di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dall’ufficio di sorveglianza di Verona, nei confronti di Crismaru Serghei 30enne, residente a Vicenza, con precedenti di polizia.

Lo stesso, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, nella tarda serata del 1 aprile scorso è stato sorpreso dai militari all’esterno dell’abitazione e, pertanto, indagato in stato di libertà per evasione. Per questo motivo gli sono stati revocati gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa” a San Pio X.