Vicenza, evade dagli arresti domiciliari per torturare la ex moglie: in carcere

I suoi raptus di gelosia e le sue violente incursioni non si sono placate neppure dopo essere stato ristretto agli arresti domiciliari.



L'ARRESTO



A poche ore dall’interrogatorio di garanzia reso in Tribunale e malgrado la conferma del provvedimento restrittivo, un pregiudicato moldavo è evaso presentandosi sotto casa della donna. Qui ha cercato di introdursi nella sua abitazione con grida, minacce, calci e pugni sulla porta e lanci di oggetti all’indirizzo del terrazzo dell’abitazione della vittima che, terrorizzata, ha chiamato al 113.



La rapida ricostruzione dei fatti ha portato la Squadra Mobile della Questura di Vicenza a denunciare il moldavo per evasione e a chiedere e ottenere dall’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura già in atto. L’uomo è stato così arrestato nel pomeriggio di giovedì e tradotto in carcere.