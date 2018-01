Vicenza, spacciava coca ai vip e li ricattava: 45enne in manette

Un personaggio molto conosciuto dalle forze dell’ordine Massimo Marcello Taverni, torinese residente a Vicenza. che mercoledì mattina è stato prelevato dai carabinieri dalla comunità Il Lembo del Mantello per essere trasferito in carcere.

La squadra mobile di Vicenza aveva già fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo nell’ottobre del 2016. Le accuse a suo carico erano pesanti: spaccio di cocaina ed estorsione. Nel giugno dello scorso anno Taverni fu infatti condannato in primo grado a tre anni e nove mesi di reclusione per aver venduto cocaina a un manager, minacciandolo in seguito di rivelare tutto alla moglie e ai colleghi di lavoro se non avesse pagato la somma richiesta. Il professionista si era rivolto alla polizia dopo aver versato al 45enne 3000 euro. La mobile gli tese una trappola e lo arrestò in flagrante in Piazza Matteotti.

Il suo nome è poi spuntato recentemente, a dicembre 2017, con la conclusione dell’indagine “Puppet” da parte degli uomini della questura dalla quale è emerso che un gruppo ben organizzato riforniva un etto di cocaina alla settimana alla “Vicenza bene”.