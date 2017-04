Vicenza, dà in escandescenze all’ufficio immigrazione: ferita una dipendente

Un’ira incontrollata quella di A.B., cittadino albanese che lunedì mattina si trovava in fila all’ufficio immigrazione della questura di Vicenza e che improvvisamente ha dato in escandescenze infastidito dall’attesa.

L’uomo, che pretendeva un servizio più celere, è persino arrivato a incitare gli altri utenti invitandoli a unirsi alla sua protesta. Invitato a entrare nel back office, il facinoroso, accompagnato dalla moglie che aveva falsamente dichiarato di essere incinta, ha continuato a protestare anche all’interno degli uffici.

A un certo punto l’uomo ha forzato l’apertura di una porta e schiacciato la dirigente dell’ufficio immigrazione contro una scaffalatura retrostante all’anta della porta di ingresso. Nel frangente, inoltre, l’albanese ha cercato di colpire con un pugno altro dipendente intervenuto.

L’impiegata ha subito ferite guaribili in sette giorni mentre i due coniugi sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale; il marito anche per lesioni, oltraggio e minaccia aggravata.