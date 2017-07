Vicenza, profughi nel mini-hub: "Presto saranno trasferiti"

Il centro di accoglienza di via Catalani, che ospita una sessantina di richiedenti asilo sarà trasferito a breve in un'altra struttura della città, sempre gestita dalla cooperativa L'Angolo, oppure fuori dal territorio comunale.

A dirlo l’assessore alla comunità Isabella Sala rispondendo giovedì in consiglio comunale alla domanda di attualità sull'emergenza migranti presentata dal consigliere della lista Variati, Raffaele Colombara. La decisione è stata presa in accordo con la Prefettura e "il prefetto è consapevole del fatto che il Comune ha già fatto tanto - ha precisato Sala - nei prossimi giorni una decina di ospiti saranno già trasferiti nell’ottica di un graduale alleggerimento del centro".

La struttura di via Catalani è già stata oggetto di polemiche e di episodi come la protesta dei profughi sia per le condizioni igieniche sia perché molti di loro si sono visti respingere la domanda di richiesta asilo. In passato il centro ha avuto episodi di risse tra immigrati emdi interventi della polizia nel corso dei quali sono stati individuati degli stranieri irregolari.

"La struttura è un centro di accoglienza straordinaria - ha concluso l'assessore - e le ultime ispezioni non hanno rilevato particolari criticità igienico sanitarie".