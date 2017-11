Emergenza freddo, strutture già piene: molti i vicentini

È arrivato il freddo e le strutture di accoglienza cittadine per i senza tetto sono piene ogni giorno di persone che cercano un riparo. In città sono due i posti Comunali dove andare: l'albergo cittadino di viale San Lazzaro e i container di via Framarin. Nel primo possono entrare solo i residenti nel Comune di Vicenza e trovono spazio anche le donne: i secondi offrono alloggio anche per chi non è registrato nel territorio comunale. In entrambi i casi la metà sono italiani.

L'albergo cittadino, quando è colmo, ospita 65 persone - attulmente 14 di questi sono donne - che possono alloggiare anche se non sono residenti - mentre la percentuale di residenti che non sono stranieri si aggira sul 60%. Anche metà di persone che dormono nei container di via Framarin è composta da vicentini. Questa stuttura ha 15 posti letto ma a volte si aggiunge qualcuno in piú che non trova riparo. Difficile vedere le condizioni di vita, il cancello arruginito è chiuso con una catena. Un'operatore arriva alla sera ad aprirlo e gli occupanti possono restare fino alla mattina presto poi lo stesso operatore apre i cancelli e li richiude.

I posti sono però insufficienti, nonostante il servizio salva-vita che la Caritas Vicentina ogni inverno predispone a Vicenza per le persone senza casa nelle due strutture di via Pasi (Casa Santa Lucia) e contrà Torretti (Casa San Martino). In quest'ultimo c'è il dormitorio, nell'altro mensa, segretariato sociale, docce, laboratori occupazionali e lavanderia. La prima, che può ospitare fino a 65 persone, nel 2016 ha offerto ospitalità a 364 persone e anche qui la maggior parte era di nazionalità italiana.

Sono ancora molte le persone che a Vicenza passano la notte all'addiaccio e per questo, ora che le temperature stanno scendendo sotto lo zero, la Caritas rilancia l'appello: servono volontari, coperte e viveri