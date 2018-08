Vicenza, rifugio degli sbandati: ordinanza per murare gli accessi

Un'ordinanza contingibile e urgente è stata firmata dal sindaco Francesco Rucco per la bonifica, messa in sicurezza e chiusura degli accessi dell'edificio fatiscente di via dei Montecchi 13, ricettacolo di sbandati.

Agli amministratori, a cui l'immobile è stato affidato dal tribunale nell'ambito di una procedura fallimentare della ditta di cui sono soci, viene ordinato in via immediata e non oltre 21 giorni dalla notifica del provvedimento di procedere alla bonifica, comprensiva di disinfestazione e derattizzazione dei locali, alla messa in sicurezza ed alla chiusura degli accessi dello stabile.

In caso di inadempienza, sarà il Comune stesso ad occuparsi dell'intervento, addebitando le spese alla proprietà, nei confronti della quale scatterà anche una denuncia penale per non aver ottemperato all'ordine.

“Quell'edificio – ha commentato il sindaco Francesco Rucco - va risanato e sbarrato al più presto e in modo efficace. Non possiamo attendere altro tempo. Si è trasformato in rifugio di sbandati, con enormi problemi di carattere igienico e sanitario, ed è diventato quotidianamente teatro di episodi di microcriminalità che mettono in pericolo la stessa sicurezza dei residenti e degli automobilisti chi vi passano davanti. Mi auguro che i proprietari, a cui ho fatto vedere il disastro in cui versa l'edificio, intervengano autonomamente. Altrimenti non esiteremo a procedere e a mandare loro il conto, insieme alla denuncia penale. Ne va della sicurezza di un intero quartiere”.



“Come promesso durante la campagna elettorale – ha aggiunto il consigliere comunale Nicolò Naclerio, esponente della lista #Ruccosindaco particolarmente sensibile al tema della lotta al degrado urbano - questa amministrazione si sta muovendo in modo deciso, mettendo in atto anche provvedimenti drastici. Ai risultati disastrosi di chi ci ha preceduto, rispondiamo con azioni concrete. Laddove ci sono situazioni di emergenza, rispondiamo con misure di emergenza. Il cittadini ci hanno votato per questo. Combatteremo con determinazione il degrado in qualsiasi luogo esso renda la nostra città inospitale ai suoi abitanti”.