Vicenza e i servizi segreti: un filo lungo 50 anni

Se fosse ancora vivo Ian Fleming, il creatore di 007, probabilmente ambienterebbe una delle avventure di James Bond a Vicenza. Non è un segreto negli ambienti di settore: la città e la provincia del Palladio sono da sempre zone di interesse per i servizi segreti di mezzo mondo. La presenza della base americana, flussi di denaro imponenti e non sempre puliti, aziende ad altissima specializzazione e società che monitorano tutti gli appalti in Italia sono i motivi fondanti di una presenza continua e non sempre silenziosa dell’intelligence, soprattutto italiana.

Ma cosa fanno i servizi segreti nel vicentino? Che ruolo svolgono? Chi sono questi uomini di cui si conosce sempre molto poco? Chi svolge questo ruolo, innanzitutto, non ha niente a che fare con l’immaginario collettivo del perfetto agente segreto.

Le barbe finte