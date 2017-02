Vicenza, due bambini scappano dalla comunità: "Vogliamo stare con chi ci ama"

Nella serata di martedì una ragazza di Vicenza ha bussato alla porta di casa della sua famiglia: "Sono scappata dalla comunità. Voglio stare a casa con chi mi ama". La ragazza si è presentata alla porta, che dista un paio di chilometri dalla struttura per minori, assieme ad un bambino di soli 7 anni di una famiglia del Veneto che era fuggito con lei, rifiutandosi di tornare in comunità nella quale erano finiti per ordine del tribunale.

Lo ha reso noto, con un comunicato, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus: “I genitori hanno avvertito immediatamente gli operatori della comunità che si sono precipitati a casa della famiglia – scrive l'associazione - il bimbo di 7 anni ha spiegato di essere scappato perché gli avevano promesso di tornare dalla mamma a gennaio, ma la promessa non era stata mantenuta. Ha raccontato anche di essere stato strappato dalla sua famiglia per la conflittualità tra la mamma e il papà in sede di separazione. Alla fine ha accettato di tornare in comunità mentre la figlia Chiara (nome di fantasia) si è rifiutata di tornare in struttura”.

A quanto fa sapere il comitato, mercoledì mattina il padre ha chiamato i servizi sociali per chiedere aiuto: "Chiara si rifiutava di andare a scuola per paura di essere portata via con la forza. L’assistente sociale e la psicologa si sono quindi recate a casa della famiglia per parlare con Chiara, ma la ragazza ha rifiutato categoricamente di tornare in struttura, riaffermando la sua paura di tornare a scuola dove teme di essere presa e portata via con la forza".

I Servizi hanno concesso a Chiara di restare a casa in vista di un’analisi più approfondita della situazione. Quella di Chiara, secondo il comitato era comunque una fuga annunciata: “Aveva già manifestato ripetutamente il desiderio di tornare a casa, e solo pochi giorni fa era scappata, assieme a un’altra ragazza più grande, solo per essere riacciuffate poco dopo nel centro di Vicenza e riportate in comunità”.