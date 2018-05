Vicenza, al mattino nel parco giochi per drogarsi

Nella mattinata di giovedì, alle 9, il personale dell'antidegrado, in servizio in abiti civili, notava dalla visione delle telecamere dell'amministrazione comunale di Vicenza, un individuo che, scavalcava la recinzione del parco giochi di via dell'Ippodromo, in quel momento non aperto al pubblico.

Le pattuglie antidegrado giunte prontamente individuavano la persona fermandola e identificandola come N.T. di anni 37 domiciliato a Santorso. La persona veniva sottoposta a perquisizione e si potevano così rinvenire all'interno di un portasigarette tre involucri risultati contenere cocaina ed una involucro contenente eroina per un peso complessivo di poco meno di un grammo.

N.T. veniva accompagnato all'interno del Comando per gli ulteriori accertamenti: verrà segnalato alla Prefettura quale persona assunttrice di sostanze stupefacenti, e verrà sospesa la patente di guida e i documenti validi ai fini dell'espatrio da due mesi ad un anno e verrà inserito in un programma rieducativo.

