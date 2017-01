Vicenza, dramma famigliare: accoltellata dal marito finisce in rianimazione

Lei, 53enne, impiegata alle Poste, sarebbe stata raggiunta da tre fendenti. Lui, 64enne in pensione, sarebbe in forte stato di shock. La squadra Mobile sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda che ha avuto luogo in un appartamento del quartiere San Pio X