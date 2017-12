Vicenza, dramma a Campo Marzo: turista muore in hotel

Una vacanza finita in tragedia quella di una coppia di turisti alloggiati all'Hotel Campo Marzio di vale Roma. Venerdì mattina verso le 7 un malore improvviso ha colto un 75enne toscano mentre era nella toilette. La moglie, secondo una prima ricostruzione, ha capito dopo qualche minuto che qualcosa era successo e ha chiamato il Suem.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta in quanto chiusa a chiave. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, per l'uomo non c'è stato niente da fare. In viale Roma è arrivata per i rilievi anche la polizia locale.