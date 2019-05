Dorme nel cassonetto: senzatetto rischia la morte nel tritrarifiuti

Ha rischiato la vita e si è salvato per miracolo un senzatetto che nella mattinata di venerdì, verso le 7:30, è stato salvato in extremis da un operatore Aim mentre stava svuotando il cassonetto di ramaglie in via dei Mille.

Il dipendente Aim si era fermato con il suo mezzo tritarifiuti davanti al cassonetto e stava per svuotarlo all'interno del compattatore. A un certo punto, mentre stava alzando il contenitore, l'operatore ha sentito delle urla e dalla telecamera ha visto un uomo di colore far capolino dal contenitore del verde.

A quel punto l'operatore ha abbassato il cassonetto e il senzatetto, che aveva passato la notte nel cassone per ripararsi dalla pioggia, è uscito allontanandosi in fretta da quel riparo che era diventato una trappola.