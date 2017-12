Vicenza, stava per svuotare il cassonetto: dentro c'era un uomo

Nella mattinata di mercoledì, una pattuglia dedicata al servizio antidegrado verso le 10.30 è intervenuta in via Torino all'altezza dell'isola ecologica presente all'intersezione con via Genova richiamata da un operatore di Igiene Ambientale che ha segnalato la presenza di una persona intenta a dormire all'interno del cassonetto utilizzato per la raccolta differenziata della carta.

Gli agenti hanno provveduto a soccorrere il malcapitato che si trovava in stato confusionale e di smarrimento, rispondendo a fatica alle domande degli agenti. L'uomo è stato quindi raggiunto da un'ambulanza e ricoverato al pronto soccorso. Il soggetto è stato poi identificato in U.M.H. cittadino bengalese residente a Lonigo.