Vicenza, doppio furto con spaccata a Parco Città: saccheggiati due negozi

Incursione notturna dei ladri martedì notte nella galleria Tiziano a Parco Città. I malviventi hanno messo a segno due colpi ai danni della parafarmacia "Parco Città" e del bar "Galleria Tiziano".

La titolare della farmacia, al mattino, ha trovato una brutta sorpresa: la vetrina del negozio sfondata e non ha potuto fare altro che fare il rendiconto degli ammanchi e denunciare il fatto alla polizia.

La serratura della porta di ingresso del bar è invece stato scassinata e i ladri hanno portato via un fondo cassa di 70 euro. In zona non sono i primi casi di furto che avvengono all'interno del complesso.