Vicenza, doppia spaccata nella notte: ladri assaltano due aziende

Ladri scatenati ma anche sprovveduti in azione a Vicenza est. Nella notte tra lunedì e martedì i malviventi, a bordo di una Punto Rossa, hanno colpito due aziende in via Zamenhof senza tuttavia portare via nulla.

Al numero 34, dove si trova la Centro Gas, alle 22:15 di ieri la Civis viene allertata dal tele-allarme. Una volta arrivati, i vigilantes trovano il portone aziendale sfondato. Visionando le telecamere di sorveglianza notano che la spaccata è stata effettuata da un veicolo Fiat Punto di color rosso usata come ariete a marcia indietro. Cinque persone sono uscite dalla macchina ed entrate all'interno dell'azienda, fuggendo poco dopo senza portare via niente.

Poco dopo i ladri si sono diretti al numero 102 sempre di via Zamenhof dove si trova la Cadline, azienda che produce software per utenze industriali. Anche lì hanno sfondato con la stessa tecnica il cancello, per poi rovistare negli uffici senza trovare nulla. Le teleamere, in questo caso, non hanno ripreso la scena, ma per terra sono stati trovati segni di vernice rossa.

Alla questura, che aveva fatto uscire una pattuglia delle volanti, a mezzanotte è infine arrivata una chiamata dei carabinieri di Rubano che segnalavano di aver trovato una Punto rossa con il vetro posteriore sfondato. Sono in corso accertamenti per stabilire se l'auto è stato rubata mentre la polizia sta conducendo indagini sulle immagini delle telecamere per individuare i malviventi.