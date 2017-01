Vicenza, donna accoltellata al ventre: in ospedale anche il marito, è giallo

Intorno alle 4 di martedì una 53enne ha chiesto l'intervento del 118 nella sua abitazione in zona San Pio X, a Vicenza. Come riporta Il Gazzettino, la donna sarebbe stata trovata dai sanitari con un asciugamano sul ventre usato per tamponare il sangue che usciva da una ferita da taglio. In casa, ci sarebbero state tracce di sangue e, sulla rampa di scale, sarebbero stati trovati due coltelli.

In ospedale anche il marito, 64enne, dipendente statale, senza precedenti penali alle spalle. Non è chiara la dinamica che ha portato i due coniugi al San Bortolo. Tutte le ipotesi sarebbe possibili. I vicini avrebbero raccontato agli agenti di polizia che stanno indagando sul caso che i coniugi non avrebbero mai creato problemi e non si sarebbero mai sentite urla provenire dal loro appartamento.