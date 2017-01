Vicenza, donatore samaritano di rene: grazie a lui cinque trapianti

Una persona decide di donare un rene a sconosciuti e dà inizio ad una vera e propria catena di donazioni che danno speranza a tanti malati. Una donazione a catena prevede che un paziente che ha un donatore, di solito un familiare, che non è compatibile doni il rene a un altro che invece può riceverlo, ricevendolo a sua volta da chi è nella stessa situazione. L'ultima effettuata in ordine di tempo, fra dicembre e gennaio, è partita da un panettiere di Vicenza che ha donato il proprio rene in maniera samaritana.

Come ha dichiarato Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, durante la presentazione dei dati sull'attività del 2016: "Grazie a quel rene sono state trapiantate cinque coppie, e la procedura ha interessato i centri di Pisa, Palermo e Parma. Abbiamo altri samaritani che stanno arrivando, uno dalla Sicilia e uno ancora da Vicenza.