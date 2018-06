Vicenza, dona un rene per il trapianto: samaritano salva la vita a uno sconosciuto

Grande storia di altruismo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Carlo, un 51enne sposato e padre di 4 figli che vive in un paesino dell'Alto Vicentino, ha donato un proprio rene a uno sconosciuto 50enne in attesa di trapianto al policlinico di Milano e sofferente di insufficenza renale cronica.

La donazione "samaritana" del rene tra viventi è un programma in vigore in Italia dal 2015. Quella avvenuta al San Bortolo, dove un equipe di medici alle 8 di martedì ha prelevato il rene del donatore per consegnarlo alla polizia stradale che ha effettuato la consegna a Milano, è la prima in Italia del 2018. Vicenza detiene invece il primato della solidarità nel nostro paese, con tre samaritani su sei.

Carlo, che è ancora in degenza al San Bortolo, è da anni donatore di sangue e il gesto ha salvato la vita a una persona che probabilmente non incontrerà mai.