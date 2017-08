Vicenza, Domenica ingresso gratuito a Palazzo Chiericati

Ritorna, con la prima domenica del mese, l’opportunità di visitare gratuitamente Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico. Domenica 6 agosto infatti l'accesso alle due sedi museali cittadine sarà libero: si potranno ammirare le opere d’arte esposte nella pinacoteca di Palazzo Chiericati dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) mentre il Museo Naturalistico Archeologico sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).

Sarà possibile visitare anche le due mostre allestite nelle sedi, cioè "FuoriCentro" nei sotterranei del Chiericati, e "Lugumi&Legami" al Naturalistico Archeologico.

Anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà accessibile gratuitamente: nella sede di villa Guiccioli, infatti, l’ingresso è sempre libero e gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).

Le persone in possesso del biglietto unico (valido 7 giorni), del biglietto per residenti in città e provincia (valido 30 giorni) o del biglietto singolo per l’ingresso a Palazzo Chiericati, avranno un accesso preferenziale.

L’apertura gratuita di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico si ripresenterà ogni prima domenica dei prossimi mesi: 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

Tra le altre nuove iniziative promosse dall'assessorato alla crescita per valorizzare il patrimonio museale cittadino è prevista, inoltre, l'apertura serale di Palazzo Chiericati ogni terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24.