Vicenza, dodicenne spinge compagno sulle scale: 20 giorni di prognosi

Potevano essere ben più gravi le conseguenze di un diverbio tra due dodicenni, in una scuola media della città. La vittima è stata spinta giù dalle scale e ha riportato traumi giudicati guaribili in circa tre settimane, fortunatamente senza lesioni gravi.



Come riporta Il Giornale di Vicenza, la discussione sarebbe iniziata a causa di un presunto sgambetto ed è degenerata nello spintone che ha fatto ruzzolare uno dei due. Il ragazzino è stato accompagnato al San Bortolo e sottoposto agli accertamenti del caso mentre sulla vicenda indagheranno gli agenti della Mobile.