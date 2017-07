Vicenza, dipendente trafuga l'oro per comprarsi la droga

Trafugava oro dalla ditta per cui lavorava per poi rivenderlo e comprarsi droga. I carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno messo le manette a I.M., 50enne di Grantorto perchè trovato in possesso di 5 grammi di filamenti in “oro da saldatura”, asportati poco prima dalla società orafa “RGS Srl”, in via L.L. Zamenhof n. 347 a Vicenza, di cui era dipendente

L’indagine ha appurato che l'uomo, da gennaio ad oggi, aveva venduto ad un compro oro dell’Arcella quasi 300 grammi di oro, in 47 cessioni, per un valore di oltre 9.000 euro. I carabinieri erano stati insospettiti dal fatto che il nome del padovano comparisse così spesso nel registro del negozio.

Un'attenta attività di pedinamento, supportata anche da un monitoraggio gps, ha permesso di appurare che, puntualmente, due giorni a settimana l’arrestato si recava dalla sede di lavoro al compro oro e poi si attivava per procurarsi stupefacente.

Una volta capita la routine sono bastati alcuni servizi e venerdì pomeriggio, i carabinieri lo hanno fermato poco prima che entrasse nel negozio ove avrebbe venduto il compendio dell’ultimo furto.

Il responsabile del compro oro ha confermato che le precedenti cessioni erano sempre di materiale uguale a quello sequestrato al momento dell’arresto.

Sabato l’indagato è stato portato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha rinviato l’udienza di giudizio per richiesta dei termini a difesa della difesa.