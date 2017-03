Vicenza, “devo andare in ospedale” ma è falso: denunciato nel giorno dello stop al traffico

Domenica 20 marzo, giornata di stop al traffico e di controlli ai varchi con più di 100 multe per guida senza permesso. Un automobilista che non poteva circolare, quando è stato fermato dalla polizia locale di Vicenza, ha dichiarato che si stava recando al San Bortolo a prendere un parente in dimissione, presentando una falsa autocertificazione.

L’uomo, residente a Vicenza, non è stato poi in grado di giustificare quanto scritto sul documento presentato durante il controllo stradale. Nella realtà, dopo una veloce verifica, viste le sue titubanze nel dare spiegazioni più precise e dettagliate, i vigili hanno accertato che quanto dichiarato era stato tutto inventato per non essere sanzionato. Invece il “furbetto” è stato denunciato per falso e multato per la violazione dell'ordinanza di blocco del traffico con 85 euro.