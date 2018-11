Non si mette d'accordo sulla prestazione: derubato di 300 euro dalla prostituta

Voleva fare una serata "piccante" e invece è tornato a casa con il portafoglio vuoto. L'altra sera un 52enne di Lonigo, dopo qualche ora passata in birreria, è andato da A.M.I., una prostituta rumena della quale è cliente abituale.

Il vicentino, dopo aver fatto salire in auto la donna, si è accordato con lei di passare la notte in un albergo in via Rossi per 300 euro. Appena arrivati davanti all'hotel l'uomo cambia idea e propone di andare in un'altro albergo a Montecchio Maggiore. La rumena però non ci sta e scende dalla macchina in via Vaccari.

Il cliente riparte e poco dopo si accorge che i 300 euro che aveva in tasca erano spariti. A quel punto segue la prostituta che entra in un'abitazione in via Ferretto de Ferretti e chiama il 113. La polizia, arrivata sul posto nel giro di pochi minuti trova la donna che nega qualsiasi accusa e che, naturalmente, non aveva con se i soldi spariti.