Vicenza, denuncia un furto e litiga per un posto nei container: guai per un 26enne

La telefonata ai carabinieri per la denuncia di un furto si è trasformata in una richiesta di espulsione per un clandestino 26enne fermato dalla polizia (alla quale i militari hanno passato la segnalazione per competenza territoriale) nella notte tra domenica e lunedì

Dopo aver ricevuto la segnalazione una volante della questura si è recata in via Battaglione Framarin, presso i container che ospitano i senza tetto. È lì che trovano il tunisino che stava litigando con gli altri ospiti per avere un posto dove passare la notte.

Al rifiuto di dar generalità e dei documenti l'uomo viene portato in questura per accertamenti dove risulta essere G.M.A., clandestino del '92 arrivato in Italia nel 2015. Lo straniero, che potrebbe essere coinvolto in qualche furto a Vicenza nel passato, è stato denunciato e per lui è scattata la richiesta di espulsione.