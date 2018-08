Degrado nella casa dei disperati, Rucco: "La proprietà deve murare subito gli accessi"

Almeno una ventina di inquilini abusivi, sporcizia e degrado e persino bottiglie di vetro lanciate sulle automobili. La situazione dell'edificio che si trova all'angolo tra via del Montecchi e via Frescobaldi, da anni in stato di abbandono e spesso rifugio notturno di abusivi, e oggetto di continui sgomberi ha raggiunto il culmine per l'amministrazione comunale.

"Se non ci pensano i proprietatari stiamo valutando un'ordinanza per murare noi gli accessi" ha dichiarato il sindaco Rucco al termine di un sopralluogo eseguito questa mattina insieme a un rappresentante della proprietà. "Ho voluto che i proprietari veronesi si rendessero conto con i loro occhi dello stato di abbandono in cui versa l'edificio. Le vicende giudiziarie che gravano sull'immobile non possono giustificare una tale incuria. Ho annunciato loro che, se nelle prossime settimane non vi saranno novità sostanziali, emetteremo un'ordinanza di messa in sicurezza dei luoghi".

Anche questa mattina gli agenti della pattuglia antidegrado che hanno accompagnato il sindaco hanno identificato e allontanato tre rumeni senza fissa dimora che si trovavano sul posto. Aim Ambiente è stata attivata per la pulizia dell'area, in particolare per la presenza di numerose bottiglie di vetro.