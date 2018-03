Vicenza, minacce e insulti ai militari: 40enne in manette

Ancora ritrovamenti di sostanze stupefacenti a Campo Marzo. Questa volta il totale di grammi di marijuana recuperati dai militari durante l'attività di controllo ammontano a 210. I soldati, nella giornata di ieri, hanno però dovuto affrontare un esagitato che li ha insultati e minacciati.

Ieri sera verso le 19 un nigeriano di 40 anni (G.S.) è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiali. L'uomo si trovava con due connazionali a Campo Marzo quando è stato controllato dalla pattuglia di ronda. Mentre i due hanno subito fornito i documenti il 40enne ha ignorato la richiesta dando in escandescenze. Dopo aver minacciato di morte il capopattuglia, ha cercato di divincolarsi quando hanno i lagunari hanno cercato di portarlo in questura quindi è stato ammanettato e portato in viale Mazzini.

L'uomo aveva il permesso di soggiorno scaduto da due anni e, oltre alla denuncia, è iniziato il provvedimento di espulsione dall'Italia. I militari, qualche ora prima, avevano rinvenuto 160 grammi di marijuana abbandonati in zona e alle 17:30 avevano controllato un altro nigeriano di 32 anni che aveva un provvedimento di espulsione da parte della questura di Roma. Portato nelle celle di sicurezza, l'uomo ha cercato di disfarsi di un involucro che conteneva 11 grammi di stupefacente dichiarando poi che era per uso personale.